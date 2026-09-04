Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Ümit Akdağ, dün İstanbul'a geldi. 4 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki stopere havalimanında büyük ilgi vardı. Futbolseverler, genç oyuncuyla bolca hatıra fotoğrafı çektirdi. Ümit, yaptığı ilk açıklamada, "İnanılmaz mutluyum. Her şey çok hızlı gelişti. Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım"
dedi. Siyahbeyazlılar, Alanya'ya 2 yılda taksitler halinde 7 milyon Euro ödeyecek. Ümit, geçen sezon Akdeniz ekibinde 6'sı Türkiye Kupası, 30'u Süper Lig olmak üzere 36 maçta oynadı ve 1 gol-2 asist katkısı yaptı.
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Mete Efendioğlu - Editör