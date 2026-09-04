İnanılmaz mutluyum

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Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Ümit Akdağ, dün İstanbul'a geldi. 4 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki stopere havalimanında büyük ilgi vardı. Futbolseverler, genç oyuncuyla bolca hatıra fotoğrafı çektirdi. Ümit, yaptığı ilk açıklamada,dedi. Siyahbeyazlılar, Alanya'ya 2 yılda taksitler halinde 7 milyon Euro ödeyecek. Ümit, geçen sezon Akdeniz ekibinde 6'sı Türkiye Kupası, 30'u Süper Lig olmak üzere 36 maçta oynadı ve 1 gol-2 asist katkısı yaptı.