İnşallah Muçi’yi almazlar!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündeme dair açıklamalarda bulunda. HT Spor'a konuşan Adalı, Trabzonspor'da satın alma opsiyonuyla kiralık oynayan ve Cagliari'de aynı şekilde ter döken Semih Kılıçsoy ile ilgili, "Yurt dışına kiralık gönderdiğimiz oyuncuların bazıları ile yollar ayrılacak. Muçi'nin opsiyonu (8.5 milyon Euro) 10 Mayıs'ta bitiyor. Semih'in de (12 milyon Euro) haziran başı gibi bir şeydi. İnşallah ikisinin de opsiyonlarını kullanmazlar. Çünkü o paralara adam almak çok zor. İndirim konuşmadık" dedi. Adalı'dan satır başları şu şekilde:

El Bilal Toure'yi almak istiyorum. Bunu biraz da kulübü (Atalanta) isteyecek.

SERGEN YALÇIN İLE ABİ-KARDEŞ İLİŞKİMİZ VAR



Sol kanat, sol bek, stoper, kaleci alacağız. En az 5 tane kaliteli transfer yapacağız. Vedalaşma olursa, kiralıklardan olur. Bonservisini aldığımız ama beğenmediğimiz bir oyuncu yok.

Gelecek sene şampiyonluktan başka şey düşünmüyorum. Sergen Yalçın, Serkan Reçber, ekiplerimiz… Hazırlanıyoruz.

Sergen Hoca kimi istediyse aldık, herhalde memnundur. Abi-kardeş ilişkimiz var. Elinden geleni yapmaya çalışıyor.

Cengiz, Jota ve Asllani'nin bonservisleri konusunda henüz karar vermedik.

Samsun maçı hayal kırıklığı oldu. Yine eskisi gibi vurdumduymaz bir hava gördüm gibi. Oynanan oyun ve sahadaki futbolcu kardeşlerimin durumunu beğenmedim.Onu da söyleyeceğim kendilerine.



BU MHK BAŞKANI İLE TÜRK FUTBOLU BİR YERE GİTMEZ!



TFF'nin arkasındayız, destekledik ama MHK konusunda aynı fikirde değiliz. Bu MHK Başkanı (Ferhat Gündoğdu) ve yardımcısı (Hikmet Öksüzoğlu) ile olmaz. Bunlarla Türk futbolu bir yere gitmez! Genç hakemler olsun ama kafasını çeviren hakem de var! Portekizli eğitmenler var ama Dünya Kupası'nda bir tane Türk hakem yok! Koyarım kapının önüne. En az 20 puanımız hakem hataları ile gitti.

Sahibi olan kulüpler var. Beşiktaş'ın yayın gelirini ben ona neden vereyim? A.Ş. olanları çıkarın, diğer takımlara verelim! Ben bunu desteklerim. Fenerbahçe de bu görüşte. İtirazımız var, 18 takıma böyle dağıtılmaz, adil olmaz.