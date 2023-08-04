İşlem tamam!

Siyah-beyazlı ekip, rakibin zaman zaman etkili olduğu ilk yarıda yakaladığı az sayıdaki pozisyonu değerlendiremedi. İkinci devredeki oyun hakimiyeti ise Kartal’a zaferi getirdi
RAKİBİN İŞTAHI BİZİ DURDURAMADI
Güneş: Zemin pas yapmamıza izin vermedi. Rakip iştahlı, tribünler coşkuluydu ama buna rağmen galibiyeti aldık Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularının genel performansından memnun olduğunu söyledi. İki maçı kazanarak tur atlamanın önemli olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahanın zemini pas yapmamıza izin vermedi. Rakip, uzun toplar ve kenar ortalarıyla gol bulmaya çalıştı. Biz iyisavunma yaptık ve pozisyonlarbulduk. Oyuncularım, rakibin iştahına ve seyircilerin coşkusuna rağmen güzel bir galibiyet aldı. Amartey takıma geçkatıldığı için idmansızdı.Necip iyiydi ama sakatlandı,Amartey de girip uyumluşekilde verimli oynadı. Onana, Semih, Demir Ege ve Umut da iyiydi. Tribündeki görüntüler güzel değildi. Daha sonra taraftarlar, tezahüratlarıyla destek oldular. Doğrusu da budur."
'ÇOK GERGİNDİM AMA TEK HAMLEDE BİTİRDİM'
Vincent Aboubakar, ilk maçtaki mantaliteyi, rövanşta da sahaya yansıtıp kazandıklarını söyledi. Yıldız futbolcu, "Saha gerçekten kötüydü. Ancak biz profesyonel oyuncularız. Adapte olup, işimizi yaptık. Gol pozisyonunda top yere çarpınca tek hamlede vurmam gerektiğini düşündüm. Açıkçası gergindim çünkü o dakikaya kadar gol atamamıştım. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz, taraftarımız buna inansın. Siyah-beyazlı forma için her zaman savaşacağız" diye konuştu.
RAKİP NEFTÇİ BAKÜ
Zeljeznicar'ı 2-2'nin rövanşında 2-0'la geçen Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü, üçüncü turda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Adrian Mutu'nun çalıştırdığı Neftçi, Bosna Hersek temsilcisi karşısında Saief ve İsrafilov'un golleriyle sonuca gitti. Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçları önümüzdeki hafta oynanacak.
MUHTEŞEM START
46. dakikada oyuna dahil olan Daniel Amartey, ilk kez giydiği Beşiktaş formasıyla golle tanıştı. Sağdan kullanılan kornerde Salih'in aktardığı topta fırsatçılığını konuşturan Ganalı stoper, kafayla Tirana kalecisini avladı.
15 DAKİKA MEŞALE RÖTARI
Maç başlamadan hemen önce Beşiktaş tribünlerinden atılan meşaleler nedeniyle ortalık bir anda karıştı. İki takım taraftarı arasında tansiyon yükselirken Arnavut seyirciler sahaya girdi. İngiliz hakem Stuart Attwell ise futbolcuları soyunma odasına gönderdi. İçeride UEFA delegelerinin yaptığı değerlendirme sonrası karşılaşmanın oynanmasına karar verildi ve hakem 15 dakika gecikmeli olarak başlama düdüğünü çaldı.
NECİP SAKATLANDI
İLK yarının sonlarında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Necip Uysal, sakatlandı. Omzundan problem yaşayan tecrübeli futbolcu devam ettiyse de ikinci yarının başında teknik heyet tarafından oyundan alındı.
ÜMRANIYESPOR SATIN ALINACAK!
BEŞIKTAŞ, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yer alan ve sezonu 17. sırada tamamlayıp küme düşen Ümraniyespor'u satın almak için son aşamaya geldi. Uzun süredir görüşmelerde bulunan tarafların anlaşması halinde siyahbeyazlılar, özellikle Süper Lig'de şans veremeyeceğiyerli ve yabancı genç futbolcularıbu kulüpte değerlendirecek. Ayrıca Ümraniyespor'un tesislerinin, Nevzat Demir'e yakın olması ve Beşiktaş'ın da tesislerden faydalanmak istemesi de bu anlaşmanın önemli etkenlerinden.