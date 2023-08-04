İşlem tamam!

Güneş: Zemin pas yapmamıza izin vermedi. Rakip iştahlı, tribünler coşkuluydu ama buna rağmen galibiyeti aldıkeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularının genel performansından memnun olduğunu söyledi. İki maçı kazanarak tur atlamanın önemli olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahanın zemini pas yapmamıza izin vermedi. Rakip, uzun toplar ve kenar ortalarıyla gol bulmaya çalıştı.Oyuncularım, rakibin iştahına ve seyircilerin coşkusuna rağmen güzel bir galibiyet aldı.Onana, Semih, Demir Ege ve Umut da iyiydi. Tribündeki görüntüler güzel değildi. Daha sonra taraftarlar, tezahüratlarıyla destek oldular. Doğrusu da budur."Vincent Aboubakar, ilk maçtaki mantaliteyi, rövanşta da sahaya yansıtıp kazandıklarını söyledi. Yıldız futbolcu, "Saha gerçekten kötüydü. Ancak biz profesyonel oyuncularız. Adapte olup, işimizi yaptık. Gol pozisyonunda top yere çarpınca tek hamlede vurmam gerektiğini düşündüm. Açıkçası gergindim çünkü o dakikaya kadar gol atamamıştım. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz, taraftarımız buna inansın. Siyah-beyazlı forma için her zaman savaşacağız" diye konuştu.Zeljeznicar'ı 2-2'nin rövanşında 2-0'la geçen Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü, üçüncü turda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Adrian Mutu'nun çalıştırdığı Neftçi, Bosna Hersek temsilcisi karşısında Saief ve İsrafilov'un golleriyle sonuca gitti. Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçları önümüzdeki hafta oynanacak.46. dakikada oyuna dahil olan Daniel Amartey, ilk kez giydiği Beşiktaş formasıyla golle tanıştı. Sağdan kullanılan kornerde Salih'in aktardığı topta fırsatçılığını konuşturan Ganalı stoper, kafayla Tirana kalecisini avladı.Maç başlamadan hemen önce Beşiktaş tribünlerinden atılan meşaleler nedeniyle ortalık bir anda karıştı. İki takım taraftarı arasında tansiyon yükselirken Arnavut seyirciler sahaya girdi. İngiliz hakem Stuart Attwell ise futbolcuları soyunma odasına gönderdi. İçeride UEFA delegelerinin yaptığı değerlendirme sonrası karşılaşmanın oynanmasına karar verildi ve hakem 15 dakika gecikmeli olarak başlama düdüğünü çaldı.İLK yarının sonlarında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Necip Uysal, sakatlandı. Omzundan problem yaşayan tecrübeli futbolcu devam ettiyse de ikinci yarının başında teknik heyet tarafından oyundan alındı.BEŞIKTAŞ, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yer alan ve sezonu 17. sırada tamamlayıp küme düşen Ümraniyespor'u satın almak için son aşamaya geldi. Uzun süredir görüşmelerde bulunan tarafların anlaşması halinde siyahbeyazlılar, özellikleAyrıca Ümraniyespor'un tesislerinin, Nevzat Demir'e yakın olması ve Beşiktaş'ın da tesislerden faydalanmak istemesi de bu anlaşmanın önemli etkenlerinden.