İşte Serkan bu işi yapıyor!

Giriş Tarihi: 23.02.2026

Yalçın, sezonun iyi oyununu sergilediklerini belirtirken futbol koordinatörü Serkan Reçber’in de yeni transferlerdeki katkısına vurgu yaptı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Göztepe sert bir takım. Ligin en az gol yiyen takım. Hem oyunu hem skoru kazanmak bizim için mutluluk verici. İlk defa böyle bir galibiyet aldık. Sezonun en iyi futbolunu sergiledik" dedi. Deneyimli hoca, şöyle devam etti: "Takımın mücadelesi, isteği, arzusu, oyun planına sadakati Beşiktaş formasına yakıştı. Yavaş yavaş camia birleşiyor ve işler düzeliyor. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Hep tartışıyoruz, Serkan Reçber ne iş yapıyor diyorlar. İşte bu işi yapıyor. Oyuncu seçiminde beraber hareket ediyoruz, son kararı ben veriyorum. Bilgisi ve birikimi çok değerli. Oh, çok karakterli, düzgün mütevazı bir çocuk. Onun Beşiktaş'a; Beşiktaş'ın ona ihtiyacı var. Biz daha çok buradan daha iyi yerlere gidecek oyuncular seçtik. Transferlerimiz başarılı oacak. "

