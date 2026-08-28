İstediler geldim!

Beşiktaş'ın 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 10 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kadrosuna kattığı Fabio Miretti, dün İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. Miretti, ayağının tozuyla yaptığı açıklamada, "Buraya gelmemde Vincenzo İtaliano'nun etkisi gerçekten çok büyük. Hocamız, tüm kulüp benimburada olmamı istedi. Kulübünbaşarılı olması için elimden geleninen iyisini yapacağım. Siyah ve beyaz, geçmişte çok aşina olduğum, sürekli giydiğim renkler. Formayı çok sevdim" ifadelerini kullandı. Beşiktaş, sezon sonunda Miretti'nin opsiyonunu kullanırsa oyuncunun bonservisini alacak ve 4 yıllık kontrat devreye girecek.

POKU İMZAYI ATTI

Beşiktaş, Ernest Poku'nun şartlara bağlı satın alma opsiyonlu transferi konusunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya vardı. Almanya doğumlu Gana asıllı Hollandalı futbolcu, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza attı. Siyahbeyazlılar, 22 yaşındaki sağ kanat için Leverkusen'e 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Belirli şartların gerçekleşmesi halinde opsiyon devreye girecek ve Beşiktaş 20 milyon ödeyerek oyuncunun bonservisini alacak.

UDUOKHAI, UNION BERLİN'DE

Siyah-beyazlılar üst üste yeni transferlerini açıklarken bir futbolcusunu da gönderdi. Beşiktaş, Felix Uduokhai için Union Berlin'le anlaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör