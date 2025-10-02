Jota gol atacağını hissetmiş

Kocaelispor karşısında Beşiktaş'taki ilk golünü kaydeden Jota Silva, maçtan önce bunu hissetmiş… Bu sezon ikinci karşılaşmasına çıkan ve sadece 36 dakika süre almasına rağmen topu filelerle buluşturan Portekizli yıldızın, ailesine ve yakın arkadaşlarına ağları sarsacağını söylediği öğrenildi. Takıma her maçta yardımcı olmak istediğini dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, mücadelenin ardından ise stattaki atmosferden çok etkilendiğini ve böyle ortamlarda oynamanın onu daha da motive ettiğini vurguladı.