Juve’den Vlahovic itirafı

Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, Beşiktaş
'ın yıldız ismi Dusan Vlahovic
ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan ekibiyle sözleşmesi bittikten sonra siyahbeyazlılara imza atan Sırp golcü ile ilgili Carnevali, "Ben oyuncuyla hiçbir zaman konuşmadım. Göreve gelir gelmez kendisine ekonomik açıdan çok önemli bir teklif yapılmıştı ancak bu teklif kabul edilmedi. Vlahovic, Juventus'a karşı saygılı davrandı ancak teklifimizi kabul etmeyince konu bizim açımızdan orada kapandı" ifadelerini kullandı
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Mete Efendioğlu - Editör