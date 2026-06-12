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Giriş Tarihi: 12.06.2026

Kaleye son aday Lucas Chevalier

Yeni sezonda 1 numaralı formayı yabancı bir isme vermeyi planlayan Beşiktaş, PSG’nin 24 yaşındaki file bekçisini kiralamak için harekete geçti.

Kaleye son aday Lucas Chevalier
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Beşiktaş'ta takviye yapılacak mevkiler arasında kale de yer alıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların, listesine giren son isim Lucas Chevalier oldu. Kartal'ın 24 yaşındaki file bekçisini kiralamak için kulübü PSG'ye teklifte bulunduğu öğrenildi. Ancak Fransız ekibinin geçen sezon 40 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Chevalier'i bonservisiyle birlikte satmayı planladığı kaydedildi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu yeni bir teklifle PSG'nin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Ligue 1 temsilcisinde kaleyi Matvey Safonov'a kaptıran genç eldivenin, ilk başta ayrılığa sıcak bakmasa da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona eren Ersin'in ise durumu henüz netlik kazanmadı.

#BEŞİKTAŞ

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Kaleye son aday Lucas Chevalier
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