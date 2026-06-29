’Kampa gitmeden transferler bitecek’

Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen, transfer planlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. 3 oyuncu için son aşamaya geldiklerinin altını çizen Özen,Birinin ise kulübüyle anlaştık, kendisiyle de anlaşmayı bekliyoruz.Sözleşmeleri yetişir ama gelemezler. Diğer oyuncu ise mutlaka kampta olacak. Hatta kampa gitmeden önce bile transferi tamamlanabilir. Onu da bekleyip göreceğiz. Kendi içimizde rekabet etmeyeceğiz, rakiplerimizle rekabet edeceğiz. Bunun tek bir koşulu var; aynı yere basacak ayaklarımız, aynı yere bakacak gözlerimiz, aynı yerde duracağız ve birlikte yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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