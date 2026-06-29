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Giriş Tarihi: 29.06.2026

'Kampa gitmeden transferler bitecek'

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’Kampa gitmeden transferler bitecek’
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Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen, transfer planlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. 3 oyuncu için son aşamaya geldiklerinin altını çizen Özen, "Finale çok yaklaştığımız 3 oyuncu var. Bu 3 oyuncudan ikisiyle anlaşma sağladık. Birinin ise kulübüyle anlaştık, kendisiyle de anlaşmayı bekliyoruz. İki oyuncunun yurt dışı kampına yetişme ihtimali yok çünkü Dünya Kupası'ndalar. Sözleşmeleri yetişir ama gelemezler. Diğer oyuncu ise mutlaka kampta olacak. Hatta kampa gitmeden önce bile transferi tamamlanabilir. Onu da bekleyip göreceğiz. Kendi içimizde rekabet etmeyeceğiz, rakiplerimizle rekabet edeceğiz. Bunun tek bir koşulu var; aynı yere basacak ayaklarımız, aynı yere bakacak gözlerimiz, aynı yerde duracağız ve birlikte yürüyeceğiz. Sonrasında da yürüdüğümüz yollar nereye çıkacak göreceğiz. Ama bu olmazsa olmaz" ifadelerini kullandı.

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'Kampa gitmeden transferler bitecek'
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