Kaptan gemiyi kurtardı!

HAYALİM GERÇEK OLDU

Üst üste ikinci, Tüpraş Stadı'ndaki ilk golünü kaydeden Orkun Kökçü, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Bizim için zor bir maçtı, çünkü atmosfer farklıydı. Dönem dönem iyi oynadık, bazen de düştük ancak kazanmayı başardık" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu şöyle devam etti: "İlk golümü atsam diğerleri gelecek demiştim. Biliyordum böyle olacağını. İnşallah devamı gelir. Güzel bir his, özlemişim. Sahamızda galibiyet geldiği için benim için ekstra bir anlam taşıyor. Küçükken hep galibiyet golü atmayı hayâl edersin. Çok şükür öyle de oldu. En önemlisi takımın kazanması. Aslında kimin gol attığının önemi yok. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz, zor da olsa… Önümüze bakacağız. Kupa da çok önemli. Şimdi önümüzde bir kupa maçı var, ona hazırlanacağız."

DİREKLERİ DÖVDÜLER

Beşiktaş, Konyaspor karşısında Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder'le iki kez topu direğe nişanladı. Siyah-beyazlılar, 13 kez ile Süper Lig'de en fazla direk engeline takılan ikinci takım konumunda. Fenerbahçe (15), zirvede yer alırken Gaalatasaray (11) üçüncü sırada bulunuyor.

YÜREĞİMİ KOYDUM ORTAYA

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sürpriz kararıyla ilk 11'de sahaya çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Konyaspor maçında en fazla ikili mücadele kazanan Beşiktaş oyuncusu oldu. Genç futbolcu, 19 ikili mücadelenin 11'inden galibiyetle ayrıldı. Ayrıca siyah-beyazlı formayla bir lig karşılaşmasında en fazla faule maruz kalan isim oldu. Mustafa'ya 7 kez faul yapıldı. 18 yaşındaki futbolcu, "Sergen hoca, bana 'İleride top tut, faul almaya çalış, bizi rahatlat' dedi. Ben de yüreğimi koydum ortaya" diye konuştu.

TOURE CEZALI

Beşiktaş'ta sarı kart gören El Bilal Toure, cezalı duruma düştü. Malili hücum futbolcusu, Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta evinde Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.

KARAKTER GÖSTERDİK

BU sezon Beşiktaş'ın performansıyla en iyi oyuncularından birisi olan Vavlav Cerny, Konyaspor karşısında alınan üç puanını önemine vurdu yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Galibiyet galibiyettir. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bazen göze hoş gelen futbolla, bazen mücadeleyle olacak. Konyaspor maçında karakter gösterdi. ve mutluyuz" diye konuştu.