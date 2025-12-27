Kaptanlıktan kapı dışına!

Rafa Silva krizini çözemeyen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme daha yaşandı. 17 Ekim'de kaptanlıkları ellerinden alınan kaleci Mert Günok ve kulübün altyapısından yetişen efsaneleşmiş ismi Necip Uysal kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin raporu doğrultusunda iki oyuncu için böyle bir karar alındığı bildirildi. Kulüpten şu duyuru yapıldı: "Teknik heyetimizin raporu, yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Necip ile Mert, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir."

YÖNETİM: FUTBOLU BIRAK NECİP

Özellikle kaptanlığın el değiştirmesinden sonra bu futbolcuların moral olarak çöktüğü öğrenilirken, takıma katkılarının olmaması süreçte rol oynadı. 36 yaşındaki Mert, formasını Ersin'e kaptırmış ve siyah-beyazlılar, bir süredir kaleci arayışlarına başlamıştı. Hatta Chelsea forması giyen Filip Jörgensen ile mesafe kat edildi. Necip de hem sakatlıkları hem de performans düşüklüğünden dolayı süre alamayan isimlerin başındaydı. 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece 85 dakika şans buldu. Necip'in, yönetimle görüştüğü belirtildi. "Futbolu bırak" ifadelerine, "Niye bırakayım" yanıtını verdiği, daha sonra Yalçın'ı aradığı ama hocasının da telefonu açmadığı, birkaç gün düşündükten sonra kararını vereceği aktarıldı.



38 KARŞILAŞMADA KALESİNİ KAPATTI

Kariyerine önce Kocaeli altyapısında başlayıp sonra Fenerbahçe'de akademiye transfer olan Mert Günok, 2009-10 sezonunda A takıma çıktı. 2015- 16'da Bursaspor, 2017-18'de Başakşehir'e geçti. 2021- 22'den bu yana Beşiktaş'ta oynayan Mert, siyah-beyazlılarda 130 maçta boy gösterirken 153 gol yedi, 38 karşılaşmada kalesini kapattı. Mert, genç milli takımlarda eldivenleri alırken A Milli Takım'da da 37 mücadelede sahadaydı. 1 Başakşehir, 2 de Fenerbahçe ile olmak üzere 3 lig şampiyonluğu yaşadı. 3 Türkiye Kupası, 4 de Süper Kupa kaldırdı.