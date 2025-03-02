Kartal altıncı viteste!

SÜPER MARİO!

Beşiktaş'ta futbolu eleştirilen isimler arasında yer alan ancak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle birlikte müthiş bir çıkış yakalayan Joao Mario, dün akşam da sahanın en iyileri arasında yer aldı. Portekizli oyuncu, başarılı performansını golle süslerken, bu sezon ikinci kez rakip fileleri havalandırdı. Müsabakada 2'si isabetli 3 şut attı. 11 ikili mücadeleye girerken 4'ünü kazandı. 27 pasının 22'sinde adresi tutturdu. Daha önceki golünü Sivasspor karşısında bulmuş, Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

İMMOBILE ATAMIYOR AMA ASIST YAPIYOR

EN SON 11 Ocak tarihinde oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Bodrum FK maçında ağları havalandıran Ciro İmmobile, dün akşamı da boş geçti. Özellikle ilk yarıda iki net pozisyonda şut çekmek yerine pas vermeye çalışması tepki çekti. Gol hasreti 50 güne çıkan İtalyan yıldız, buna karşılık üst üste iki karşılaşmada asist yapmayı başardı.

SEMİH: GOLLERLE RİTİM BULUYORUM

Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, bir gol kaydettiği Kayseri karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Kazanmak istiyorduk evimizde ve kazandık. Taraftarımızı mutlu ettik. Forma gelen her dakika elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gol attıkça ritim buluyorum, inşallah böyle devam ederim.''





36'LIK DELİKANLI

BEŞİKTAŞ'IN tecrübeli kalecisi Mert Günok, dün 36. doğum gününü kutladı. Başarılı eldivene Kayserispor maçının ilk yarısında fazla iş düşmedi. Ancak ikinci devrede kritik kurtarışlara imza atıp, rakibin hücumcularına gol izni vermeyerek galibiyette pay sahibi oldu.

VÜCUT KAMERASI İLK KEZ TEST EDİLDİ

Beşiktaş-Kayserispor karşılaşması bir ilke sahne oldu. Futbolcular Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy ile Kayserisporlu Batuhan Özgan, müsabaka öncesi ısınma sırasında vücut kamerası ile sahaya çıktı.