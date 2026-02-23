Kartal aşka geldi

Rakibini sollayıp 4. sıraya çıkan siyah-beyazlılar, Avrupa yarışında avantaj yakaladı



İKİ CEZALI BİR SAKAT VERDİLER

BEŞİKTAŞ dün akşam Göztepe karşısında aldığı sonuçla büyük sükse yaptı ama çok önemli fireler verdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve kaptan Orkun Kökçü sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Kocaelispor deplasmanında Yalçın kulübedeki, Orkun da takımdaki yerini alamayacak. Sakatlanıp oyundan çıkan Emirhan'ın durumu ise bugünkü kontroller sonrası netlik kazanacak.





OLAİTAN: İÇİMDEN SEVİNDİM

Beşiktaşlı futbolcular maçtan sonra şunları söyledi;

Agbadou: Daha önceki maçlarda yaptığımız hatalardan ders aldık ve tekrarlamadık. Kontrolü ele geçirip kazandık.

Murillo: Tanrıya şükretmek istiyorum. Çabamız skora yansıdı. Ben Murillo olarak gollerime ve asistlerime devam edeceğim.

Olaitan: Şu an Beşiktaş formasını giymemde Göztepe'nin rolü büyük. Bu nedenle içten sevindim.



GOLÜNÜ ATTI BABASINA SELAM ÇAKTI

Wilfred Ndidi, vefat eden babası Sunday Ndidi'nin cenaze töreni için gittiği Nijerya'dan hafta içinde dönmüştü. Dün akşam ilk 11'deki yerini alan 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla ikinci golünü attı. Sevincinde ise eski bir ordu mensubu olan babasına asker selamı gönderdi.



İLKLERİN GECESİ

Beşiktaş'ta ikinci golünü atan Ndidi, iç sahada ilk kez fileleri buldu.

Devre arasında takıma katılan Murillo ilk golünü kaydetti.

Bir başka yeni transfer orta saha Asllani, ilk asistini gerçekleştirdi.

Junior Olaitan, siyahbeyazlı formayla ilk kez fileleri havalandırdı.



KAPTAN ORKUN YİNE İŞBAŞINDA

Ndidi'nin golünün asistine imza atan Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, son 6 Süper Lig maçında 7 gole direkt katkı sağladı. Ağları 4 kez sarsan milli yıldız, 3 de gol pası verdi. 2025-26 sezonunda toplamda 10 gollük (5 gol-5 asist) katkı verdi.



OH'TAN TARİHİ PERFORMANS

GÜNEY Koreli futbolsever, Hyeon-gyu Oh'a destek vermek için tribündeydi. Beşiktaşlı taraftarlar da Oh özelinde Korece hazırlanmış "Beşiktaş'a hoş geldiniz" yazılı pankart açtı. Güney Koreli yıldız, dün attığı golle 2000-01 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk üç lig maçında fileleri sarsan ilk oyuncu oldu.