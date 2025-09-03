Kartal beklemede Spalletti masada

Fenerbahçe'de Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik adam listesinin ilk sırasındaki İsmail Kartal, imza atmaya hazır olduğunu yönetime bildirmişti. Ancak camiadan gelen tepkiler üzerine sarı-lacivertli yönetim, Kartal'ı beklemeye aldı ve farklı isimlere yöneldi. Masaya ilk olarak Luciano Spalletti geldi.En son İtalya Milli Takımı'nda çalışan ve şu anda boşta olan Spalletti, 2022-23 sezonunda Napoli'yi 33 yıl sonra Serie A şampiyonu yapmıştı. Tecrübeli hoca, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç'e 3-0 yenilmeleri sonrası İtalya Milli Takımı'ndan kovulmuştu.