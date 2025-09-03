Kartal beklemede Spalletti masada

Fenerbahçe'de Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik adam listesinin ilk sırasındaki İsmail Kartal, imza atmaya hazır olduğunu yönetime bildirmişti. Ancak camiadan gelen tepkiler üzerine sarı-lacivertli yönetim, Kartal'ı beklemeye aldı ve farklı isimlere yöneldi. Masaya ilk olarak Luciano Spalletti geldi. 66 yaşındaki İtalyan teknik adamın, Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
En son İtalya Milli Takımı'nda çalışan ve şu anda boşta olan Spalletti, 2022-23 sezonunda Napoli'yi 33 yıl sonra Serie A şampiyonu yapmıştı. Tecrübeli hoca, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç'e 3-0 yenilmeleri sonrası İtalya Milli Takımı'ndan kovulmuştu.