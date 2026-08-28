Kartal fazla sıkmadı!

Beşiktaş, üst üste gol yemeden kazanılan 6 maçın ardından 2. kez yenildi

VLAHOVİC SESSİZ KALDI

Beşiktaş'ın gol umudu Dusan Vlahovic, ilk kez 11'de yer aldı. 65 dakika sahada kalan Sırp yıldız, bekleneni veremedi. Toplamda 1 şut çekerken yüzde 76.9 pas isabeti ile oynadı. Girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünden galip ayrıldı. Çıktığı iki hava topunu da kazandı. Toplamda Beşiktaş'ta üçüncü maçını oynayan Vlahovic, henüz ağları sarsmayı başaramadı.

SALİH YİNE TAKIMIN EN İSTİKRARLI OYUNCUSU

Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Salih Özcan, dün akşam da istikrarlı futbolunu sürdürdü. Mücadeleci kimliği ile öne çıkan Salih, karşılaşmada topla en fazla buluşan (152), en fazla isabetli pas yapan (127) ve en fazla sahipsiz top kazanan (9) oyuncu oldu.

8.7 MİLYON EURO CEPTE

Beşiktaş lig aşamasına kalmasıyla birlikte yaklaşık 8.7 milyon Euro gelirin sahibi oldu. Alınacak galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra sıralama ve turnuvada ilerleme siyahbeyazlıların kazanacağı parayı daha da yükseltecek.



RAKİPLER BELLİ OLUYOR

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün (14.00) Monaco'da yapılacak kura çekimiyle belli olacak. 4. torbadan katılacak. İlk maçların 16-17 Eylül 2026 tarihinde yapılacağı ligde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şöyle 1. Torba: B.Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Olympiakos, R.Sociedad, Marsilya. 2. Torba: Ferencvaros, V.Plzen, Union SG, D.Zagreb, Salzburg, Celtic, S.Prag, Rennes, Anderlecht. 3. Torba: S.Graz, L.Poznan, C.Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, J.Bialystok, Omonia, C.Vigo. 4. Torba: Hoffenheim, Beşiktaş, Torreense, H.Beer Sheva, Nijmegen, OFI, Lilleström, L.Sofya, Ararat.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör