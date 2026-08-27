Kartal İspanya semalarında!

Fabio Miretti'nin ardından orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Barcelona'dan Marc Casado ve Celta Vigo'dan Ilaix Moriba'yı gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Casado için satın almaopsiyonlu kiralama teklifinde bulunurkenKatalan ekibi, 20 milyon Euro talepetti. Kartal, Moriba için de benzer bir öneri ile Celta'nın kapısını çaldı. İspanyol kulübü, geçen sezon 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı oyuncuya karşılık 10 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam istedi. Beşiktaş'ın özellikle Moriba'da ısrarcı olduğuve bu transferi en geç önümüzdeki haftasonuçlandırmayı hedeflediği öğrenildi.

CASADO KİMDİR?



Barcelona'nın altyapısından yetişen 22 yaşındaki Casado'nun piyasa değeri 18 milyon Euro. Ön liberonun yanı sıra merkez orta saha ve sağ bekte de oynayabiliyor.



MORİBA KİMDİR?

23 yaşındaki Moriba, 15 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip. Baş mevkii merkez orta saha. Ancak ön libero ve 10 numarada da görev yapabiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör