Kartal liderlik aşkıyla sahada

Beşiktaş
Teknik Direktörü İtaliano, Marsilya maçında aldıkları 4-1'lik galibiyeti oyuncularına çabuk unutturdu. Tecrübeli hoca, karşılaşmanın ertesi günü talebelerine, Amed maçı motivasyonunu yükledi ve işlerinin henüz tamamlanmadığını söyledi. Bu maçı da kazanarak güçlü yürüyüşlerini devam ettirmeleri gerektiğini aktardı.
İtaliano, kadroda değişime gidecek. Sol bekte Ouattara yerine Rıdvan'ın 11'e dönmesi planlanıyor. Djalo da stoperde şans bulacak. Diyarbakır'a Trossard'ın yanı sıra Semih, Mustafa Erhan ve Yasin götürülmedi. Beşiktaş bugün kazanırsa, hatta berabere bile kalsa 6. haftayı lider olarak kapatacak.
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Mete Efendioğlu - Editör