Kartal’a 19’luk sağ kanat

Beşiktaş, sağ kanada sol ayaklı bir oyuncu takviyesi yapmak istiyor. Birçok isimle görüşen siyahbeyazlılar, tecrübeli oyunculardan sonuç alamama ihtimaline karşılık kiralık olarak Cher Ndour gibi genç potansiyeli isim takviyesi seçeneğini masaya aldı.19 yaşındaki futbolcu için yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'ın, Chelsea'nin kiralık oyuncu departmanı sorumlusu Carlo Cudicini ile temaslarına devam ettiği kaydedildi. Chelsea, oyuncuyu hem bonservisiyle verme hem de kiralama tekliflerine açık.Beşiktaş'ın, Angelo noktasında tercihi ise satın alma opsiyonlu kiralama üzerine. Ancak opsiyonda zorunluluk oluşturacak madde istenmiyor. Görüşmeler devam ederken siyah-beyazlıların kanat transferini gelecek hafta noktalaması bekleniyor.21 Aralık 2004 doğumlu Brezilyalı futbolcu, yetiştiği kulüp olan Santos'ta 129 maça çıkarken 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Geçen yıl temmuz ayında Chelsea ile sözleşme imzaladıktan sonra Strasbourg'a kiralandı. Burada 25 maçta görev yaptı ve 4 gol pası verdi. İngiliz ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi olan oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.CIRO İmmobile'nin babası Antonio Immobile, Il Giornale dello Sport'a verdiği demeçte Süper Kupa finaline atıfta bulunarak oğlunun Türkiye'de çok iyi bir başlangıç yaptığını söyledi. Baba Immobile, "Aile içinde hepimiz mutluyuz ve bunun böyle devam etmesini umuyoruz. Umarız Türkiye'de gol kralı olur. Kristal bir kürem yok, geleceğin neler getireceğini bilmiyorum. Oğlum için en iyisini dilediğimi söylememe gerek yok" diye konuştu.