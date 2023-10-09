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Giriş Tarihi: 9.10.2023

Kartal’a ağrı kesici

Kartal’a ağrı kesici

Avrupa’daki Lugano şoku sonrası taraftarı isyan eden, yönetimi kongre kararı alan, hocası görevi bırakan siyahbeyazlı ekip, karşılaşmaya hızlı başladı ve Aboubakar’ın şık vuruşuyla öne geçti

DERBİYE BİR AMAÇ İÇİN GİDECEĞİZ
RACHID Ghezzal, iyi bir reaksiyon gösterdiklerini ve taraftarların bunu görüp, kendilerine destek verdiğini söyledi. Tribünlere teşekkür eden yıldız futbolcu, Galatasaray'la oynayacakları derbi için de "Bu tür karşılaşmalar her zaman özgüven kazanmak için büyük fırsat olmuştur. Deplasmanda oynayacağız ve oraya bir amaç doğrultusunda gideceğiz. Elimizden geleni verip kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TRİBÜNLERİN İSTEĞİ İLE PENALTI GHEZZAL'IN
Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda Cenk Tosun topu alıp, beyaz noktaya gitti. Ancak taraftar, penaltıyı Rachid Ghezzal'ın kullanmasını isteyince meşin yuvarlağı Cezayirli yıldıza bıraktı.



BİRÇOK İLKE İMZA ATTILAR
BEŞIKTAŞ, kendisi adına sezonun en fazla isabetli pas yaptığı (571) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (39) maçı geride bıraktı. 58 ikili mücadelede kazanan Kartal'da Muleka 16'da 10 ile sahanın en yüksek rakamına ulaştı. Penaltıdan ağları sarsan Rachid Ghezzal da sahanın topla en fazla buluşan (103) oyuncusu oldu.

TARAFTAR SEVER DE DÖVER DE
Burak Yılmaz, "Bir çiçekle bahar gelmez, oyunumuzu geliştirmeliyiz. Taraftarın isyanına kulağımızı kapatamayız. Bunun için çalışacağız" dedi
Şenol Güneş'in istifası sonrası teknik sorumlu olarak sahaya çıkan Burak Yılmaz, şunları söyledi: "Değişeceğiz ve gelişeceğiz. Galibiyet çok önemli. Bir çiçekle bahar gelir mi? Gelmez. oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Beşiktaş taraftarı sever de döver de. Onların sevgisinin de kızgınlığının da başımızın üstünde yeri var. Beşiktaş taraftarının isyanına kulağımızı kapatamayız. Bunun için çalışacağız. Giderim, kalırım hiç önemli değil. Bir hafta ise bir hafta, bir sene ise bir sene. Beşiktaş ile kontratım var. Bugün de (Dün) işimi layığı ile yaptığımı düşünüyorum. Galibiyet Beşiktaş taraftarına ve Şenol hocamıza armağan olsun. Beni izliyordur. Ellerinden öpüyorum hocam."

SEÇİME KADAR DEVAM
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası yardımcı antrenör Burak Yılmaz görevi devraldı. Siyah-beyazlı yönetim de dünkü oyun ve galibiyet sonrası, olağanüstü seçimli genel kurula kadar 38 yaşındaki çalıştırıcıyla yola devam etme kararı aldı. Beşiktaş'ın aralık ayına kadar çıkacağı müsabakalar şu şekilde:

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