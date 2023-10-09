Kartal’a ağrı kesici

RACHID Ghezzal, iyi bir reaksiyon gösterdiklerini ve taraftarların bunu görüp, kendilerine destek verdiğini söyledi. Tribünlere teşekkür eden yıldız futbolcu, Galatasaray'la oynayacakları derbi için de "Deplasmanda oynayacağız ve oraya bir amaç doğrultusunda gideceğiz. Elimizden geleni verip kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda Cenk Tosun topu alıp, beyaz noktaya gitti. Ancak taraftar, penaltıyı Rachid Ghezzal'ın kullanmasını isteyince meşin yuvarlağı Cezayirli yıldıza bıraktı.BEŞIKTAŞ, kendisi adına sezonun en fazla isabetli pas yaptığı (571) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (39) maçı geride bıraktı. 58 ikili mücadelede kazanan Kartal'da Muleka 16'da 10 ile sahanın en yüksek rakamına ulaştı. Penaltıdan ağları sarsan Rachid Ghezzal da sahanın topla en fazla buluşan (103) oyuncusu oldu.Burak Yılmaz, "Bir çiçekle bahar gelmez, oyunumuzu geliştirmeliyiz. Taraftarın isyanına kulağımızı kapatamayız. Bunun için çalışacağız" dedienol Güneş'in istifası sonrası teknik sorumlu olarak sahaya çıkan Burak Yılmaz, şunları söyledi: "Değişeceğiz ve gelişeceğiz.Bir çiçekle bahar gelir mi? Gelmez. oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Beşiktaş taraftarı sever de döver de. Onların sevgisinin de kızgınlığının da başımızın üstünde yeri var. Beşiktaş taraftarının isyanına kulağımızı kapatamayız. Bunun için çalışacağız. Giderim, kalırım hiç önemli değil. Bir hafta ise bir hafta, bir sene ise bir sene. Beşiktaş ile kontratım var. Bugün de (Dün) işimi layığı ile yaptığımı düşünüyorum. Galibiyet Beşiktaş taraftarına ve Şenol hocamıza armağan olsun. Beni izliyordur.Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası yardımcı antrenör Burak Yılmaz görevi devraldı. Siyah-beyazlı yönetim de dünkü oyun ve galibiyet sonrası, olağanüstü seçimli genel kurula kadar 38 yaşındaki çalıştırıcıyla yola devam etme kararı aldı. Beşiktaş'ın aralık ayına kadar çıkacağı müsabakalar şu şekilde: