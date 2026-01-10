Kartal’a büyük şok!

TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında sevk ediler isimler duyuruldu! Son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen kişiler arasında Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ekibinde şu an görev yapan Ozan Köprülü ve siyah-beyazlı takımın futbol akademi gençlik gelişim teknik sorumlusu Serdar Topraktepe de yer aldı.

ÜMİT DAVALA DA VAR

43 kişilik listede Mustafa Sarp, Olcan Adın, Ümit Davala, Ahmet Dursun, Yiğit İncedemir, Can Arat, Barış Kanbak, Ertuğrul Arslan gibi ünlü antrenörler de var. Bu kişiler, Disiplin Talimatı'nın 57. Maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.