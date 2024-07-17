Kartal’a Neres iddiası

Beşiktaş için Portekiz basınından bir transfer iddiası geldi. CNN Portekiz'de yer alan habere göre; Benfica'dan Rafa Silva'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, yine aynı kulüpten bir oyuncuyu daha gözüne kestirdi: David Neres… Beşiktaş'ın, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için harekete geçtiği belirtilirken henüz resmi bir teklif sunmadığı aktarıldı.Daha önce Sao Paulo, Ajax ve Shakhtar Donetsk'te forma giyen Neres, geçen sezon Benfica'da 35 resmi maça çıkarken 5 gol, 8 asistlik katkı verdi