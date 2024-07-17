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Giriş Tarihi: 17.7.2024

Kartal’a Neres iddiası

Kartal’a Neres iddiası
Beşiktaş için Portekiz basınından bir transfer iddiası geldi. CNN Portekiz'de yer alan habere göre; Benfica'dan Rafa Silva'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, yine aynı kulüpten bir oyuncuyu daha gözüne kestirdi: David Neres… Beşiktaş'ın, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için harekete geçtiği belirtilirken henüz resmi bir teklif sunmadığı aktarıldı. Kartal'ın kısa süre içerisinde Benfica'nın kapısını çalacağı bildirildi. Daha önce Sao Paulo, Ajax ve Shakhtar Donetsk'te forma giyen Neres, geçen sezon Benfica'da 35 resmi maça çıkarken 5 gol, 8 asistlik katkı verdi
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Kartal’a Neres iddiası
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