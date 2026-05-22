Kartal’da dev operasyon!

Sergen Yalçın döneminin sona ermesinin ardından Beşiktaş, ilk iş olarak Önder Özen'i futbol direktörlüğüne getirdi. Bununla birlikte yeni sezonun planlamasına yönelik çalışmalara da hız verildi. Siyah-beyazlılar, henüz yeni teknik direktörünü belirlememesine rağmen, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Rıdvan Yılmaz, Amir Murillo, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Vaclav Cerny ve Hyeongyu Oh dışında kalan 15 isimle yollarını ayıracak. Söz konusu futbolcuların sözleşmeleri feshedilecek ya da kiralanacak.

GÖNDERİLECEKLER

Vasquez, Djalo, Uduokhai, Tayyip Talha, Taylan, Gökhan, Emrecan, Al-Musrati, Arda, Necip, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, J oao Mario, Can Keleş, Jota Silva.

KARARI HOCAYA BIRAKILACAKLAR

El Bilal Toure, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Milot Rashica, Kartal Kayra, Salih Uçan, Kristjan Asllani, Elan Ricardo.