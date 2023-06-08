Kartal’dan kötü son!

Vodafone Park'ta Gedson ve Muleka ile iki fark geldi ama 8 dakika içinde Oğulcan, Mahir ve Pozuelo'nun golleri konuk takımı öne taşıdı. Tayfur'un ağları bulan vuruşu dengeyi sağlarken Konya'da Oğulcan 65. dakikada kırmızı kart gördüATİBAHutchinson, 10 yıllık Beşiktaş kariyerini dün akşam noktaladı. Sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki oyuncuya Vodafone Park'ta büyük sevgi gösterisi vardı. Tribünde "Ayrılıklar da sevdaya dahil" pankartı açılırken emektar kaptan taraftarları selamladığı esnada konfeti ve çiçek yağmuruna tutuldu. Takım arkadaşları ısınmaya Atiba için hazırlanan özel tişörtlerle çıktı. Maçta giyilen formaların sırtındaki numaralarda da kaptanın resimlerine yer verildi. Başkan Ahmet Nur Çebi de oyuncusuna teşekkür plaketi takdim etti. Tecrübeli oyuncunun Kanada Milli Takımı ile bu ay son maçlarına çıkıp jübile yapması bekleniyor. Atiba maç sonu yaptığı konuşmada, "Bu takımda oynamaktan gurur duydum. Hayatımın en güzel günlerini Beşiktaş'ta geçirdim. Sizleri seviyorum" ifadelerini kullandı.334 maç 27 gol 37 asist 3 Süper Lig şampiyonluğu 1 Türkiye Kupası 1 Süper KupaMaçın uzatma dakikalarında Cenk Tosun, bacağında ağrı hissederek kenara geldi. Kendisini yere bıraktı ve direkt değişiklik işareti yaptı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası sedyeyle kenara alınan Cenk, gözyaşlarıyla sahayı terk etti. Tecrübeli golcüye yapılan ilk kontrollerde sağ ön üst adalesinde yırtık olduğu tespit edildi. Detaylı durum, yapılacak hastane kontrolleriyle belli olacak. Bu arada Enes Ünal'ın ardından Cenk Tosun'un da sakatlanması Avrupa Şampiyonası elemelerinde 16 Haziran'da Letonya, 19'unda da Galler ile oynanacak maçlar öncesi Milli Takım'ı zor duruma soktu.BİR GÖRÜŞHeykeli dikilecek adamgelip maç kazanmak bu sezon Beşiktaş'ın ritüeliydi. Deplasmanların yükselen yıldızı Konya nazire yaparcasına durumu 2-0'dan önce 2-2'ye, sonra 3-2'ye getirdi. Bu tablonun oluşmasında 2-0'ın rehaveti ve iki golde de Mert'in basit hataları vardı. Ancak sezon boyunca Mert o kadar kurtarış yaptı ki taraftara moral desteğinden başka yol bırakmadı.Tayfur girdikten sonra oyuna ve skora dengeyi getirdi. Gözler Atiba'yı arasa da Maxim, Semih ve Kerem'in oyuna alınışı aynı etkiyi yapmadı. Kenarda ısınmaktan yorulan Kaptan Atiba veda maçında en azından 10 dakika oynayabilir, belki de saha içine ve tribünlere vereceği enerjiyle Beşiktaş'ı ikinciliğine taşıyacak katkı yapabilirdi. Örnek kişiliğin, profesyonel duruşun, harika iletişimin, 10 yıldaki istikrarlı muhteşem performansın için çok teşekkür ederiz Atiba Hutchinson...BİR GÖRÜŞGönülleri kazandı...Şenol hocanın ligin 2. yarısında yarattığı başarı hikâyesini arzu ettiği gibi bitiremedi. Maç öncesindeki atmosfer ve tribünlerin coşkusu ligi ikinci bitirebilme hayaliyle bütünleşince ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Bu enerjinin ilk 45 dakikada sahaya olumlu yansımalarını da gördük.Bu golden sonra hayal kırıklığının etkisi takım üzerinde büyük oldu ve oyun Beşiktaş'ın elinden kayıp gitti. Elbette ligi hem kazanarak bitirmek hem de ikincilik pozisyonunu elde etmek gönüllerden geçen şeydi. Bu kadar uzun devam eden kazanma serisini 3 puanla perçinlemek güzel olurdu ama futbol her zaman içinde sürprizleri barındırıyor. Bu maçın skorunu kenara bırakıp ligin ikinci yarısının penceresinden baktığımızda Beşiktaş güzel heyecanlar yaşadı ve yaşattı. Özellikle kazanılan 2 derbi maçı ve uzun bir galibiyet serisi camianın heyecanını ve motivasyonunu yükseltti.Beşiktaş çok sıkıntılı geçirdiği ligin ilk yarısından sonra 2. yarı en azından taraftarın gönlünü kazandı.