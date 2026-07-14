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Giriş Tarihi: 14.07.2026

Kartal’dan stoper atağı

Siyah-beyazlılar, Flamengo’dan Leo Pereira için resmi girişimlere başladı. 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun mali şartları konuşulacak

ÇAĞDAŞ HALICI
Kartal’dan stoper atağı
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Transferde hız kesmeyen Beşiktaş, savunma hattı için rotasını Brezilya'ya çevirdi. Siyah-beyazlı yönetimin, teknik ekibin raporu doğrultusunda Flamengo'nun 30 yaşındaki stoperi Leo Pereira'nın mali şartlarını konuşmak için resmi girişimde bulunduğu iddia edildi. İtaliano'nun, savunma hattına liderlik yapabilecek tecrübeli bir isim arayışında olduğu ve Brezilyalı futbolcunun, bu profile uygun olduğu belirtildi. Oyuncu, hava topu hakimiyetiyle ön plana çıkarken fizik gücü ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor. Geçen sezon 27 maça çıkan Sambacı, 2372 dakika süre buldu. 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Pereira'nın değeri 12 milyon Euro. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Kartal’dan stoper atağı
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