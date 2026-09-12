Kartal’dan zirveye pençe

DERBİDEN 2 KAT ÖNEMLİYDİ

Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Leandro Trossard, Erzurumspor karşısında aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi. Belçikalı yıldız, "Son galibiyetimizden sonra tekrardan cevap vermemiz gereken bir maçtı. Derbiden iki kat önemliydi. Çok pozisyona girdik, 3-0 kazandık ve gol yemedik. Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Takıma elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Gol atmak ve asist yapmak tabii ki güzel. Haftalar ilerledikçe takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyacağım ve daha iyi olacağım" dedi.

KAPTAN 2'DE 2 YAPTI

Emirhan Topçu'nun attığı golde Orkun Kökçü'nün payı büyüktü. Emirhan, kaptanın adrese teslim korner atışında topu kafayla filelerle buluşturdu. Orkun, Fenerbahçe derbisinin ardından Erzurumspor maçında da asist yaptı. Tecrübeli futbolcunun Midtjylland ile UEFA Avrupa Ligi elemelerinde oynanan iki maçta ise 1'er golü bulunuyor

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan 6 karşılaşmayı da kazandı. Rakip fileleri 15 kez havalandırırken ağlarında sadece 2 gol gördü. Bu iki gol de 6-2 kazandığı Çorum FK maçında geldi.

HEP BİRLİKTE ÜÇLÜ

Beşiktaş taraftarı, Erzurumspor maçına büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamı doldu. Karşılaşma sonunda ise galibiyet hep birlikte kutlandı. Siyahbeyazlı futbolcular, futbolseverlere üçlü çektirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör