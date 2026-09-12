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Giriş Tarihi: 12.09.2026

Kartal’dan zirveye pençe

Mücadeleye Kadıköy’deki derbi zaferinin morali ile başlayan siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında sonuca zorlanmadan gitti. Gol perdesini Emirhan açtı, Leandro Trossard farkı ikiye çıkardı. Sonucu ilan eden isim İlhan Fakılı oldu

Kartal’dan zirveye pençe
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DERBİDEN 2 KAT ÖNEMLİYDİ
Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Leandro Trossard, Erzurumspor karşısında aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi. Belçikalı yıldız, "Son galibiyetimizden sonra tekrardan cevap vermemiz gereken bir maçtı. Derbiden iki kat önemliydi. Çok pozisyona girdik, 3-0 kazandık ve gol yemedik. Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Takıma elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Gol atmak ve asist yapmak tabii ki güzel. Haftalar ilerledikçe takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyacağım ve daha iyi olacağım" dedi.

KAPTAN 2'DE 2 YAPTI
Emirhan Topçu'nun attığı golde Orkun Kökçü'nün payı büyüktü. Emirhan, kaptanın adrese teslim korner atışında topu kafayla filelerle buluşturdu. Orkun, Fenerbahçe derbisinin ardından Erzurumspor maçında da asist yaptı. Tecrübeli futbolcunun Midtjylland ile UEFA Avrupa Ligi elemelerinde oynanan iki maçta ise 1'er golü bulunuyor

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan 6 karşılaşmayı da kazandı. Rakip fileleri 15 kez havalandırırken ağlarında sadece 2 gol gördü. Bu iki gol de 6-2 kazandığı Çorum FK maçında geldi.

HEP BİRLİKTE ÜÇLÜ
Beşiktaş taraftarı, Erzurumspor maçına büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamı doldu. Karşılaşma sonunda ise galibiyet hep birlikte kutlandı. Siyahbeyazlı futbolcular, futbolseverlere üçlü çektirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BEŞİKTAŞ #ERZURUMSPOR

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Kartal’dan zirveye pençe
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