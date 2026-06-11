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Giriş Tarihi: 11.06.2026

Kartal’ın gözü Aydın!

Manchester United ile kontratı biten 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu boşa çıktı. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyu listesine dahil etti

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kartal’ın gözü Aydın!
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Teknik direktör sorununu Vincenzo İtaliano ile çözdükten sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, eski gözdesi Jadon Sancho'yla ilgilendiği öne sürüldü. Manchester United ile mukavelesi sona eren 26 yaşındaki İngiliz futbolcu, takımdan ayrılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, geçen sezon kadrolarına katmak için büyük uğraş verdikleri oyuncu için yeniden girişimde bulunma kararı aldı. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Sancho'ya Premier Lig'den başka teklifler de olduğu belirtildi. Kartal'ın listesinde yer alan bir başka sol kanat ise teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun Bologna'dan talebesi Nicolo Cambiaghi…
#MANCHESTER UNİTED #JADON SANCHO

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Kartal’ın gözü Aydın!
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