Kartal’ın gündemi yeniden Disasi

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar resmen başladı. Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Reçber, listede yer alan oyuncularla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere yurt dışına gitti. Siyah-beyazlılar, yapılacak takviyelerde sol bek, stoper ve orta sahaya öncelik verecek. Kartal'ın stoper adayları arasında Chelsea'de forma giyen Axel Disasi de bulunuyor. Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen Disasi'nin yanı sıra Napoli forması giyen Amir Rrahmani de siyah-beyazlılarla anılıyor. Öte yandan Brezilya Serie B takımı Athletico Paranaense'de kiralık oynayan Elan Ricardo'nun devre arasında Beşiktaş'a geri döneceği öğrenildi.



FULYA KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi, kulüp için adeta kanayan yara olan Fulya'daki kuleler sorununu çözdü. Siyah-beyazlıların söz konusunu yerdeki kulelerinde kira problemi yaşadığı Aşcıoğlu firması ile yollar ayrıldı. Aşçıoğlu'nun yerine MHS Gayrimenkul kira sözleşmesini devralarak kiracı oldu. Yeni şirketin, yaklaşık 90 milyon TL'yi bulan Aşçıoğlu'nun borcunu da Beşiktaş'a ödediği öğrenildi.