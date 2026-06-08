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Giriş Tarihi: 8.06.2026

Kartal’ın kanadına İtalyano dokunuşu

Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü, Bologna’dan öğrencisi olan Jonathan Rowe’u kadrosunda görmek istiyor. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla başka kulüpler de ilgileniyor. Bu bölgeye diğer aday da Armand Lauriente.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kartal’ın kanadına İtalyano dokunuşu
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Hoca sorununu Vincenzo Italiano ile çözen Beşiktaş, şimdi de transfere odaklandı. Siyahbeyazlıların sol kanat için gündemine aldığı son isim ise Italiano'nun Bologna'dan öğrencisi Jonathan Rowe. Sol kanat için Davitashvili ve Trossard'ın ardından listeye dahil edilen üçüncü futbolcu olan Rowe, geçtiğimiz yaz 17 milyon Euro bonservis bedeliyle Marsilya'dan Bologna'ya gelmişti. 23 yaşındaki İngiliz oyuncuyla başka kulüplerin de ilgilendiği öğrenildi. Bu bölge için Beşiktaş'ın diğer adayı da Sassuolo'da forma giyen 24 yaşındaki Fransız futbolcu Armand Lauriente... Öte yandan Cengiz Ünder'in opsiyonunu kullanmayan ve Rashica ile devam etmeyi planlamayan Kartal, sağ kanada Riccardo Orsolini'yi düşünüyordu. Ancak İtalyan futbolcunun, kulübü Bologna ile sözleşme uzatacağı öğrenildi.

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#ARMAND LAURİENTE

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Kartal’ın kanadına İtalyano dokunuşu
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