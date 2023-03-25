Kartal’ın raporu

Beşiktaş Kulübü'nün 2022 yılı borcu belli oldu. Gökhan Tiryaki'nin başkanlığını yaptığı Denetim Kurulu'nun 2022 yılı dönemini kapsayan rapor, divan üyelerine sunuldu. Beşiktaş'ın borcu 6 milyar 254 milyon 601 bin liraya çıktı.Siyah-beyazlı kulübün borcu 2022 yılında 1 milyar 353 milyon lira artış kaydetti.Beşiktaş'ın borcunun 2 milyar 235 milyon 237 bin liralık kısmı kısa vadeli; yani 1 yıl içinde ödenmesi gereken borçtan oluşurkenBeşiktaş'ın 2022 sonu itibarıyla toplam varlıkları 2 milyar 816 milyon liraya yükseldi.Varlıklarda yaklaşık 616 milyon liralık artış gerçekleşti.Sponsorluk ve reklam geliri 2021'e göre yüzde 169'luk artışla,ulaştı. Kombine kart ve loca geliri yüzde 540'lık artışlaçıktı. Kulübün, yönetim kurulu üyelerine olan borç tutarı da denetim kurulu raporunda yer aldı.olan yöneticilere borç, yıl sonu itibarıyla 103 milyon 930 bin lirayı buldu.Teknik direktör Şenol Güneş'le izin polemiği yaşayan İngiliz yıldızıntespit edildieşiktaş'ta Delle Alli bir günlüğüne doktoruna kontrol için İngiltere'ye gitmiş, bu da Şenol Güneş ile arasında polemik yaşanmasına neden olmuştu. Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun durumu netlik kazandı.Tecrübeli oyuncunun MR sonucu da açıklandı. Sağ uyluk üst adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Alli, 4 hafta forma giyemeyecek.BEŞIKTAŞ'IN Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, imajında bir yenilik yaptı. Sakatlığını atlatan ve yeniden sahalara dönen 30 yaşındaki kanat oyuncusu, saçlarını çok kısa olacak şekilde kestirdi. Ghezzal'ı dünkü antrenmanda gören takım arkadaşları da tecrübeli futbolcuyla şakalaştı.