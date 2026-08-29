Kartal’ın zor matematiği!

Transfer sezonu için geri sayım sürerken bir orta saha bir de stoper planı olan Beşiktaş'ta şu an için yabancı sayısı 18. Yönetimin öncelikli hedefi; gelecek yeni isimlere kadroda yer açmak. Takımdan ayrıçalışan Al-Musrati ve JoaoMario'nun kulüp arayışlarısürerken karşılıklı anlaşmaile sözleşme feshi seçenekolarak taraflarınönünde duruyor. Yönetim, Amir Hadziahmetovic ile ayrılık konusunda görüşüyor. Milot Rashica ise geleceğine yönelik tekliflere henüz net bir yanıt vermedi. Süper Lig için mevcut kontenjan hesaplarına göre; Beşiktaş, Musrati ve Mario dışında kadrodan 2 oyuncu ile yollarını ayırması halinde 1 yeni yabancı transferi yapabilecek.

NDİDİ İÇİN ÇİFT HANELİ BEKLEYİŞ

Siyah-beyazlı kurmayların transferde elini rahatlatıp daha fazla hamle yapabilmesi için as kadrodan futbolcularla da vedalaşması gerekebilir. Bu noktada geleceği tartışılan isimlerden Wilfred Ndidi için beklenen çift haneli rakamlar henüz gelmiş değil. Son maçlardaki gollerine rağmen performansı soru işareti yaratan bir diğer isim Vaclav Cerny. Çek futbolcuya eski kulübüRangers başta olmak üzereilgi olsa da kulübe ulaşanresmi bir teklif bulunmuyor. İtaliano da teklif gelmesi halinde değerlendirilmesine onay veriyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör