Kartal’tan TFF’ye başvuru

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, önemli açıklamalarda bulundu. Kadro planlamasını yaparken geniş olmasına dikkat ettiklerini söyleyenVardar şu ifadeleri kullandı:Geniş bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ilk lig fikstürü çekildi, orada bir oynama olmadı. Avrupa maçları daha sonra belli oldu. Hocamız bana 3 gün önce bu konuda taleplerini iletti.Mete Vardar, takımda istenmeyen oyuncular için iseBunları da kendilerine ifade ettik. Onlar da kalmak için ısrar ediyor" yorumunu yaptı.hafta 31 yaşındaaktif futbolhayatını noktaladığınıduyuranBeşiktaş ve millitakımın eski futbolcusuOğuzhanÖzyakup, futboluneden bıraktığını açıkladı. ESPN'ekonuşan oyuncu,ifadelerini kullandı.