Kasım kabusu

Beşiktaş için tehlike çanları çalmaya başladı! Bir maçı eksik olan 13 puanlı siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın (25) 12 puan gerisine düşmüş durumda. Kasım ayında yine kâbus yaşamak istemeyen Kartal için önündeki 3 karşılaşma kritik önem taşıyor. Yarın erteleme maçında Konyaspor'a konuk olacak Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ardından Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Bu iki karşılaşmada yaşanacak olası bir puan kaybı ise Fenerbahçe derbisi öncesi moralleri iyice bozacak.

'YARIŞMACI KİMLİĞE BÜRÜNEMEDİK' UYARISI

Teknik direktör Sergen Yalçın, takımı motive etmeye çalışırken, "4-5 yıldır lige erken havlu atıyoruz. Yarışmacı takım kimliğine bürünemedik. Çok zorlanıyoruz bu konuda. Bu sene de aynı gidişat olabilir" diyerek umutlu konuşmadı. Teknik veriler ve performans ölçümleri de yeniden masaya yatırılıp analizleri gerçekleştirilecek. Bir an önce problemleri ortadan kaldırıp kazanma alışkanlığını elde etmek isteyen Yalçın, önündeki kritik maçlardan olumlu sonuçlar alarak Fenerbahçe derbisine bu şekilde çıkmak istiyor.

5 MADDEDE SERGEN YALÇIN

1-30 Ağustos 2025'te Beşiktaş'a ikinci kez imza atan Sergen Yalçın 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

2-Siyah-beyazlı takımla 10 puan toplayan tecrübeli hoca 1.43 puan ortalaması yakaladı.

3-29 Ocak 2020-9 Aralık 2021 arası Beşiktaş'la 79 müsabakaya çıkarken 1.84 puan ortalaması tutturdu.

4-Beşiktaş'la 2020-21 sezonunda hem Süper Lig şampiyonu olmuş hem de Türkiye Kupası'nı kaldırmıştı.

5- Yalçın, Beşiktaş dışında Antalya, Malatya, Alanya, Konya, Eskişehir, Kayseri, Gaziantep ve Sivas'ta da çalıştı.