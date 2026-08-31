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Giriş Tarihi: 31.08.2026

‘Kenan ve Zeki beni ikna etti’

‘Kenan ve Zeki beni ikna etti’
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Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, Beşiktaş YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki orta saha, Kenan Yıldız ve Zeki Çelik ile transfer hakkında konuştuğunu, onların Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Miretti şu ifadeleri kullandı: "Şimdiye kadar kat ettiğim yol ve kariyerimin geldiği nokta bana kesinlikle büyük bir gurur veriyor. Evet, son günlerde Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'le biraz konuştum. İkisi de İstanbul'un çok güzel bir şehir, Beşiktaş'ın ise büyük bir takım ve büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Zeki, havalimanına vardığımda ne yapmam gerektiğini anlattı; yani beni bu konuda o hazırladı."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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‘Kenan ve Zeki beni ikna etti’
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