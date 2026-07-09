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Giriş Tarihi: 9.07.2026

Kıran kırana Lukaku pazarlığı

Napoli, 33 yaşındaki tecrübeli golcü için 10 milyon Euro talep ediyor. Siyah-beyazlılar ise 5 milyon Euro karşılığında transferi bitirmeyi hedefliyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
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Transferleri üst üste patlatan Beşiktaş'ın son bombası Romelu Lukaku… Vlahovic'ten uzun süredir beklediği haberi alamayan siyah-beyazlılar, bunun üzerine Lukaku'ya yöneldi… Öncelikle geçen sezon ağır bir sakatlık geçiren oyuncunun sağlık raporlarını isteyen Beşiktaş, yapılan incelemenin ardından sağlık kurulundan olumlu dönüş alınca ilk resmi adımları attı. Hem oyuncunun menajeri hem de kulübü Napoli ile temasa geçildi. Lukaku'nun siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken Napoli'nin kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı belirtildi. Pazarlıkların devam ettiği, Beşiktaş'ın bu transferi 5 milyon Euro karşılığında bitirmek için çaba harcadığı kaydedildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Kıran kırana Lukaku pazarlığı
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