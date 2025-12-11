Kırık kanat tamiri!

Gaziantep'le evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Jota Silva ve Cengiz Ünder'in sakatlıkları keyifleri iyice kaçırdı.Bir anda iki kanat oyuncusunu kaybeden teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Trabzon ve Rize, Türkiye Kupası'da ise Fenerbahçe maçlarında bu futbolculardan yoksun mücadele edecek. Yalçın'ın zorlu Trabzonspor deplasmanında iki seçeneği bulunuyor. İlki Rashica'yı 11'e dahil edip, Cerny'yi kanada çekmek.Diğer seçenek ise El bilal Toure'yi kanatta oynatıp, Tammy Abraham'ı santrfora koymak. Deneyimli teknik adamın, bu hafta sonu nasıl bir taktik anlayışla sahada olacağı merak konusu.