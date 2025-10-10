Küllerinden doğdu

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tammy Abraham, siyah-beyazlı forma altında golcülüğünü hatırladı. Çizme takımında forma şansı bulamayınca Kartal'ın yolunu tutan ve kariyerinde yeni bir sayfa açan İngiliz forvet şu ana kadar 13 resmi maçta 8 gol kaydetti. Son olarak Galatasaray ile oynanan derbide fileleri bulan 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki 3. golünü atarken bu sezon toplamda 8 gole ulaştı. Avrupa Ligi elemelerinde 2 ve Konferans Ligi elemelerinde 4 gol kaydeden Abraham, 13 resmi maçta 8 kez fileleri bularak son 6 yılın en iyi başlangıcını yaptı.

CHELSEA'DEKİ İHTİŞAMLI GÜNLERİNİ HATIRLATTI

Tecrübeli futbolcu, ilk 13 maçlık periyotlarda bundan önceki en iyi performansını ise 2019-2020 sezonunda Chelsea formasını giyerken yaşadı. O sezonun girişinde aynı periyotta 9 gol kaydederken toplamda ise 46 maçta 18 kez ağları havalandırdı. Beşiktaş'ın hücum planlarının tam merkezinde bulunan Abraham, omzundan sakatlık yaşasa da derbide forma giymişti. Abraham'ın milli arada tam hazır hale gelip takımının yine en önemli kozlarından birisi olmaya devam edecek.



TOURE'YE TEDBİR KONDU MİLLİ VİZE ÇIKMADI!

BEŞİKTAŞ'TA, Galatasaray derbisinde hafif bir sakatlık yaşayan El Bilal Toure'nin durumu belli oldu. Derbinin ardından ağrıları süren Malili futbolcu, riske edilmeyip Mali Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri maçlarına gönderilmedi. İstanbul'da kalan 24 yaşındaki santrfor, tesislerde tedavisini sürdürürken 2-3 gün içinde iyileşip tam olarak hazır hale gelecek. Beşiktaş'ta bu sezon 5 karşılaşmaya çıkan ve bunların 4'ünde 11'de başlayan Toure, 1 gol kaydetti.