Masadaki isim Ferreirinha!

Transfer döneminin bitmesine 3 gün kalırken Beşiktaş, harıl harıl sol kanat aramaya devam ediyor. Siyah-beyazlılara bu mevki için birçok öneri geliyor. Bu isimlerden biri de Sao Paulo'nun yıldızı Ferreirinha… Menajerler tarafından 27 yaşındaki sağ ayaklı sol kanat oyuncusu, siyah-beyazlılara teklif edildi. Beşiktaşlı idareciler, Brezilyalı futbolcuyu değerlendirmeye aldı. 2023-24 sezonundan bu yana Sao Paulo'da forma giyen Ferreirinha, ülkesinin dışına hiç çıkmadı. Bu arada Lepzig forması giyen Timo Werner de önerildi ancak siyah-beyazlılar, sakatlık durumu ve performans düşüklüğü sebebiyle sıcak bakmadığı için herhangi bir teklif yapmadı.

GÖKHAN İÇİN 1.5 MİLYON EURO

Öte yandan yerli rotasyonunu güçlendirmek amacıyla hamlelerini sürdüren Kartal, Kayserispor'un sağ beki Gökhan Sazdağı'nı renklerine bağladı. İki kulüp, 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Bu rakam 3 taksit halinde ödenecek. 30 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a 2+1 yıllık imza atacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın savunmaya yönelik isteklerinden biri daha yerine getirilmiş oldu.

BAŞKAN SERDAL ADALI CENGİZ ÜNDER'LE BULUŞTU

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, önceki gün Fenerbahçe'den kiraladıkları Cengiz Ünder ile bir araya geldi. Resmi sözleşme imzalayan tecrübeli kanat oyuncusu, 11 numarayı giyecek.