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Giriş Tarihi: 20.2.2025

Masuaku gider Svensson bekler

Mukavelesindeki opsiyon maddesi kaldırılan Masuaku ile ilgili fikir değişikliği olmadığı takdirde yerine sol bek transferi yapılacak. Svensson’un geleceği ise teknik direktör Solskjaer’in kararına bağlı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Masuaku gider Svensson bekler

İç transferde önce Mert Günok, ardından ise Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile mukavele yenileyen Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ve Jonas Svensson'un durumları merak ediliyor. Son maçlarda performansını artıran Masuaku'nun akıbeti büyük ölçüde belirlenmiş durumda. 31 yaşındaki sol bekin sözleşmesindeki opsiyon maddesi, yapılan görüşmenin ardından kaldırılmıştı. Demokratik Kongolu oyuncuyla ilgili fikir değişikliği olmadığı takdirde yazın takımdan ayrılması ve yerine sol bek transferi yapılması bekleniyor.

VATANDAŞINI DEĞERLENDİRECEK
Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Jonas Svensson ise bu sezon başarılı bir performans göstererek beğeni topladı. Siyah-beyazlı yönetimin, Norveçli futbolcunun sözleşmesi konusunda ise henüz herhangi bir görüşmesi olmadı. 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile yoluna devam etmek istiyor. Ancak henüz geleceğine dair karar verilmedi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, bir süre daha vatandaşının performansını değerlendirip karar vermek istediği kaydedildi.

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Masuaku gider Svensson bekler
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