Masuaku’nun bileti kesildi

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının ardından, "Özellikle bazı futbolcular maç seçiyor, primine, yerine göre oynuyor. Maaşını tıkır tıkır almasını biliyor. Fenerbahçe maçında nasıl prim olduysa bu maçında cezaları olacak" açıklamasında bulundu. Yücel'in bu mesajındaki bir numaralı hedef Arthur Masuaku… Yaptığı hatalarla mağlubiyette başrol oynayan Demokratik Kongolu futbolcu, Kasım ayında 160 bin Euro'luk aylık maaşı geciktiği için avukatı vasıtasıyla kulübe ihtar çekti.Masuaku'nun derbilerden önce olsun, normal lig maçlarında olsun sıklıkla prim sorguladığı öğrenildi. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin ise takımda yaşananlara dair raporu 29 Aralık'ta yapılacak kongrede seçilecek başkana sunacağı kaydedildi.Kadro dışı bırakma uygulamasının sorunları çözmediği ve bu nedenle problem çıkaran isimlerle ocak ayında yolların ayrılacağı ifade edildi.Musrati ise en az 10 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak.