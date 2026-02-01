Mert Kömür ısrarı

Şu ana kadar Yasin Özcan ve Asllani olmak üzere 2 oyuncuyu kadrosuna katan siyahbeyazlılar, Augsburg'a forma giyen 20 yaşındaki Mert Kömür'ü gündemine aldı. 10 numara pozisyonunun yanı sıra santrfor ve merkez orta saha olarak da görev yapan gurbetçi oyuncu için Alman ekibine 10 milyon Euro'luk bonservise ek ayrıca 2 milyon Euro da bonus teklifi yapıldı. Ancak Augsburg, net rakamın biraz daha arttırılmasını istedi. Geçtiğimiz günlerde, "Bir gün Beşiktaş'ta oynamak isterim" diyen genç futbolcu için kulüpler arasındaki pazarlıklar devam ediyor.