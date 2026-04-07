MHK’ye pankartlı tepki: Kukla var!

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe derbisinin ardından tepkileri dinmek bilmiyor. Son dakikada verilen penaltı kararına isyan eden Başkan Serdal Adalı, "MHK Başkanı, yardımcısı ve bu VAR hakemini atayan her kimse utanma ve sıkılmaları varsa derhal görevlerinden istifa edip Türk futbolunun yakasından düşerler" demişti. Ayrıca Portekizli eğitimcileri bir kez daha hedef alan Adalı'nın sözlerinin ertesinde dün Beşiktaş'ın stadının dış cephesine oradan geçen herkesin göreceği şekilde, "Kukla VAR" pankartı asıldı.