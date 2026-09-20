Milli arada bir takım yok!

Süper Lig'e iyi başlayan, Avrupa Ligi'nde de Marsilya'yı 4-1 gibi ezici bir skorla devirmeyi başaran Beşiktaş'ta takımın formu keyifleri yerine getirdi. Siyahbeyazlılarda oyun herkesi mutlu ederken, futbolcuların performansları da zirve yaptı. Bunun karşılığı da milli takımlarda görüldü. Kartal'ın tam 17 futbolcusu milli takımlardan davet aldı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, milli arayı çok az sayıda oyuncuyla geçirecek. Adeta takımın tamamına yakını bu süreçte olmayacak.

SADECE 3 YABANCI OYUNCU KALACAK

İtalyan çalıştırıcının bu süreçte U19 Takımı'ndan genç oyuncuları A takım antrenmanlarına dahil edeceği aktarıldı. Beşiktaş'ta sadece 3 yabancı oyuncu milli takıma gidemeyecek. Çekya'yı bıraktığını açıklayan Cerny dışında, Djalo ve Miretti çağırılmadığı için takımla çalışacak.



BEŞİKTAŞ'IN MİLLİ FUTBOLCULARI:

Orkun Kökçü – Türkiye Emirhan Topçu – Türkiye Salih Özcan – Türkiye İlhan Fakılı – Türkiye Amir Murillo – Panama Emmanuel Agbadou – Fildişi Dusan Vlahovic – Sırbistan Leandro Trossard – Belçika Junior Olaitan – Benin Alexander Nübel – Almanya Hyeon-gyu Oh – G. Kore Wilfried Ndidi – Nijerya Kassoum Ouattara – Fildişi Milot Rashica – Kosova Taylan Bulut – Almanya U20 Yasin Özcan – Türkiye U21 Ernest Poku – Hollanda U21

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör