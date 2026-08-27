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Giriş Tarihi: 27.08.2026

Miretti bugün geliyor

Miretti bugün geliyor
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Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Fabio Miretti için kulübü Juventus ile yaptığı anlaşmayı imzaya döktü. İtalyan oyuncu için evrak işlemleri dün tamamlandı. 23 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı takıma imza atacak. Kartal'ın kasasından bu transfer için 2 milyon Euro kiralama ücreti çıkacak. Sözleşmede ayrıca 10 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor. Beşiktaş sezon sonunda opsiyonu kullanırsa 4 yıllık kontrat devreye girecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Miretti bugün geliyor
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