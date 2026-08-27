Miretti bugün geliyor

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Fabio Miretti için kulübü Juventus ile yaptığı anlaşmayı imzaya döktü. İtalyan oyuncu için evrak işlemleri dün tamamlandı. 23 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı takıma imza atacak. Kartal'ın kasasından bu transfer için 2 milyon Euro kiralama ücreti çıkacak. Sözleşmede ayrıca 10 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor. Beşiktaş sezon sonunda opsiyonu kullanırsa 4 yıllık kontrat devreye girecek.
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Mete Efendioğlu - Editör