Miretti imzaya geliyor

Beşiktaş, yaklaşık 1 aydır gündeminde olan Fabio Miretti transferinde muradına erdi. Siyah-beyazlılar 1 ay önce ilk girişiminde, SüperLig'e gelmek istemediğiiçin olumlu cevap alamadığıoyuncuyu teknikdirektör Vincenzo İtalianove Dusan Vlahovic faktörleriylekararından döndürdüve ikna etti. Siyahbeyazlı kulüp, Juventus ile yaptığı görüşmelerde de mutlu sona ulaştı. Kiralık olarak transferi gerçekleşen 23 yaşındaki orta saha için iki kulübün arasında opsiyon maddesi pazarlıklarında da el sıkışıldı. Beşiktaş'ın maç sayısı vedakika bazlı istediği opsiyonuJuventus biraz dahakolaylaştırmayı talepetti. Serie A ekibi ile orta yol bulundu ve transfer tamamlandı. Miretti'nin bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fabio Miretti kimdir?

Juventus altyapısının ürünü olan Miretti, 2024'te Genoa'da kiralık olarak forma giydi. Sonrasında yeniden Torino ekibine dönen Miretti, 1 kez de İtalya Milli Takımı formasını giydi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör