Moi’de fark 2 milyon €

ORTA sahaya bir tecrübeli, bir de 23 yaş altı kontenjana uygun genç oyuncu transfer etmeyi hedefleyen Beşiktaş, Viking'in 20 yaşındaki futbolcusu Tobias Moi için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların önerdiği rakamı bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'ya çıkardığı, Norveç ekibinin ise 6 milyon Euro bonservis bedeli dışında bonus ve sonraki satıştan pay talep ettiği belirtildi. Moi'nin Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği kaydedildi. Kartal'a daha önce önerilen Arthur Melo'nun ise kulübü Juventus ile sözleşme fesih görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, İtaliano'nun eski talebesi olan 30 yaşındaki orta sahanın boşa çıkması halinde hamlesini yapacağı belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör