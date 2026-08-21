Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Moi’de fark 2 milyon €
Giriş Tarihi: 21.08.2026

Moi’de fark 2 milyon €

Moi’de fark 2 milyon €
  • ABONE OL
ORTA sahaya bir tecrübeli, bir de 23 yaş altı kontenjana uygun genç oyuncu transfer etmeyi hedefleyen Beşiktaş, Viking'in 20 yaşındaki futbolcusu Tobias Moi için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların önerdiği rakamı bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'ya çıkardığı, Norveç ekibinin ise 6 milyon Euro bonservis bedeli dışında bonus ve sonraki satıştan pay talep ettiği belirtildi. Moi'nin Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği kaydedildi. Kartal'a daha önce önerilen Arthur Melo'nun ise kulübü Juventus ile sözleşme fesih görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, İtaliano'nun eski talebesi olan 30 yaşındaki orta sahanın boşa çıkması halinde hamlesini yapacağı belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Moi’de fark 2 milyon €
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA