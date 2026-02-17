Mükemmel bir uyum!

Beşiktaş'ın ara transferde 14 milyon Euro bonservisle Belçika ekibi Genk'ten renklerine kattığı ve 3.5 yıllık sözleşme yaptığı Hyeon-gyu Oh, beklentilerin çok ötesinde bir performansla yüzleri güldürdü. 4 Şubat'ta imza atan Güney Koreli forvet, 4 gün sonra çıktığı Alanyaspor karşılaşmasında bir röveşata golü, bir de asistle kalitesini gösterdi. Önceki gün 3-2 kazanılan Başakşehir karşılaşmasında önce skoru 1-1'e getiren golü attı, ardından Orkun Kökçü'ye asist yapıp skoru 2-1'e getirdi. 11 günde 2 gol-1 asiste ulaşan 24 yaşındaki forvet, 2005-2006 sezonunda Beşiktaş forması giyen Brezilyalı forvet Ailton'dan sonra ilk iki maçında da gol atmayı başaran ve 20 yıl sonra bunu yapan ilk oyuncu oldu.



2 MAÇTA NE YAPTI?

HYEON-GYU OH, Süper Lig'de 2 karşılaşmaya çıkarken 2 gol, 1 asist kaydetti. İstatistiklerde 1.34 gol beklentisi, maç başına toplam 3,5 şut (2 isabetli) üretti, pozisyonu gole çevirmede yüzde 29 oran yakaladı, 1 kaçan büyük şans, 1 penaltı kazanma ve 30,5 kez topla buluşma karnesine sahip. 2 kilit pas kaydederken, yüzde 81 isabetli pas yaptı. Yüzde 100 başarılı top sürme, kazanılan toplam ikili mücadelede ise yüzde 46 ile oynadı.

GÜNEY KORE'NİN GÜNDEMİ BEŞİKTAŞ

GÜNEY Koreli oyuncu, performansıyla ülkesinde manşetleri süslerken haberlerde "Türkiye'ye mükemmel uyum sağladığı" vurgusu dikkat çekti.

Gazeteler, Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de başarılı olan ve çok sevilen Güney Koreli Kim Min Jae'ye de atıfta bulundu. İşte o haberler:

THE JOONGANG: Beşiktaş adına iki gol ve bir asistle Oh Hyeon-gyu, sadece iki maçta takımın kilit golcülerinden biri olduğunu kanıtladı.

CHOSUN: Oh, takımını zafere taşıdı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Beşiktaş taraftarları üzerinde güçlü bir izlenim bıraktı.

DAUM: Hyeongyu Oh, Türkiye'ye mükemmel uyum sağladı. Kendini hızla kanıtladı ve geri dönüş zaferine katkı sağladı. Kim Min Jae seviyesinde başarı işaretleri gösteriyor.

STAR NEWS KOREA: Türkiye'yi fethetmeye başladı. Fırtına gibi esiyor, dikkat çekici yükselişte.

BNT NEWS: Oh, beklentileri karşılıyor. İlk iki maçında iki gol ve bir asistle 9 numaralı formayı hak etti.

EPN: Transfer olduktan sonraki ilk maçında bir gol ve bir penaltı vuruşuyla dikkat çeken Hyeon-gyu Oh, bu maçta da güçlü performansını sürdürerek Beşiktaş'ın hücumunda güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumunu sağlamlaştırdı.