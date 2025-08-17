Ndidi sahneye çıkıyor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 2. haftasında bugün sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. Avrupa kupası nedeniyle ligde ilk haftadaki Kayserispor maçı ertelenen siyah-beyazlı takım, sezona Eyüpspor sınavıyla start verecek. Bu mücadelede Kartal'ın, Leicester City'den transfer ettiği Nijeryalı orta saha Wilfried Ndidi ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Deneyimli orta sahanın antrenman performansının beğenildiği ve oynamaya hazır olduğu kaydedildi. Takıma yavaş yavaş adapte sağlayan Ndidi'nin bugün 11'de yer alabileceği belirtildi.