Ne seçim var ne de istifa!

Beşiktaş, bu sezon da beklentileri karşılayamayınca tartışmalar saha dışına taştı. Tüpraş Stadı'nda 1-1 biten Samsunspor maçı sonrası tribünler, yönetimi istifaya çağırırken teknik direktör Sergen Yalçın aleyhine de tezahüratta bulundu. Hatta sosyal medyada Yalçın'ın istifa edeceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Süper Lig'de 7. sırada bulunan ve zirvenin 11 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılarda arzu edilen başlangıç olmasa da ne başkan Serdal Adalı, ne de Sergen Yalçın'ın gündeminde istifa yer almıyor. Tepkilerin muhatapları, yapılacak doğru takviyelerle takımı toparlayabileceklerini düşünüyor.

DÖRT BÖLGEYE TAKVİYE YAPILACAK

Hem yönetim hem de teknik heyet, ara transfer dönemine kadar kalan 4 maça odaklanmış durumda. Hafta sonu Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, evinde Gaziantep, dış saha da Trabzonspor ve yine sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacak. Siyah- beyazlılar, bu 4 maçı en iyi şekilde geride bırakarak, ocak ayında yapılacak transferlerle çıkışa geçmeyi hedefliyor. Transfer komitesi ve Sergen Yalçın; stoper, orta saha, sol bek ve sol kanat takviyeleri için listeler üzerinde fikir alışverişinde bulunup görüşmeleri yürütmeye başladı.





KARNELERI ZAYIF

BEŞİKTAŞ, Serdal Adalı'nın başkanlık döneminde 45 maça çıkarken 22 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı 12 karşılaşmada ise 5 kez kazanırken 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 18 puan kaybetti.