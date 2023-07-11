Okereke ateşi yandı

Beşiktaş, 25 yaşındaki forvet için 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Cremonese’ye kiralık önerisini sundu. İtalyan ekibi ikna edilemezse bonservis bedeli için fiyat istenecek
Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Katar'dan gelen teklifler sonrası ayrılığı yakın gören Beşiktaş, hücuma takviye için harekete geçerek David Okereke'yi gündemine almıştı. Club Brugge döneminden bu yana takip edilen 25yaşındaki futbolcuyu almaya kararlı olan siyahbeyazlılar,Cremonese'ye 4 milyon Euro satınalma opsiyonu içeren kiralamateklifi ileterek pazarlıkları başlattı. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği oyuncuda şartları zorlayacak olan yönetim, İtalyanlardan gelecek yanıta kilitlendi.
SERİE B'DE OYNAMAK İSTEMİYOR
Geçtiğimiz sezon Serie A'da forma giyen ancak takımının küme düşmesine engel olamayan Nijeryalı forvet, bir alt ligde mücadele etmek istemiyor. Bunu kulübüne de bildiren Okereke,Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul edeceğinikaydetti. Siyah-beyazlılar, Cremonese kiralama seçeneğini reddederse direkt bonservis için de bir öneri sunacak. Geçtiğimiz sezon Serie A ve İtalyaKupası'nda toplam 38 maçta 2558 dakikasahada kalan hücum oyuncusu, 9gol, 3 asistle sezonu tamamlamıştı.