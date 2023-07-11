Okereke ateşi yandı

Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Katar'dan gelen teklifler sonrası ayrılığı yakın gören Beşiktaş, hücuma takviye için harekete geçerek David Okereke'yi gündemine almıştı.Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği oyuncuda şartları zorlayacak olan yönetim, İtalyanlardan gelecek yanıta kilitlendi.Geçtiğimiz sezon Serie A'da forma giyen ancak takımının küme düşmesine engel olamayan Nijeryalı forvet, bir alt ligde mücadele etmek istemiyor.Siyah-beyazlılar, Cremonese kiralama seçeneğini reddederse direkt bonservis için de bir öneri sunacak.