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Giriş Tarihi: 11.7.2023

Okereke ateşi yandı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Okereke ateşi yandı

Beşiktaş, 25 yaşındaki forvet için 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Cremonese’ye kiralık önerisini sundu. İtalyan ekibi ikna edilemezse bonservis bedeli için fiyat istenecek

Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Katar'dan gelen teklifler sonrası ayrılığı yakın gören Beşiktaş, hücuma takviye için harekete geçerek David Okereke'yi gündemine almıştı. Club Brugge döneminden bu yana takip edilen 25 yaşındaki futbolcuyu almaya kararlı olan siyahbeyazlılar, Cremonese'ye 4 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi ileterek pazarlıkları başlattı. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği oyuncuda şartları zorlayacak olan yönetim, İtalyanlardan gelecek yanıta kilitlendi.

SERİE B'DE OYNAMAK İSTEMİYOR
Geçtiğimiz sezon Serie A'da forma giyen ancak takımının küme düşmesine engel olamayan Nijeryalı forvet, bir alt ligde mücadele etmek istemiyor. Bunu kulübüne de bildiren Okereke, Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul edeceğini kaydetti. Siyah-beyazlılar, Cremonese kiralama seçeneğini reddederse direkt bonservis için de bir öneri sunacak. Geçtiğimiz sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 38 maçta 2558 dakika sahada kalan hücum oyuncusu, 9 gol, 3 asistle sezonu tamamlamıştı.

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Okereke ateşi yandı
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