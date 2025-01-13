Önce hoca sonra Mert!

Teknik direktör arayışı süren siyahbeyazlılarda, iç ve dış transfere dair planlamalar da yapılıyor.Bu sezon kurtarışlarıyla takımı ayakta tutan milli kaleci Mert Günok, listenin ilk sırasında yer alıyor.ancak Başkan Serdal Adalı, planını yaptı. Adalı, teknik direktör sürecini çözüme kavuşturmasının ardından, Bodrum maçı sonrası soyunma odasında özel olarak tebrik ettiği Mert Günok'u görüşmeye davet edecek. 35 yaşındaki kaleciye 2 yıllık kontrat sunulacak.